26日に4年連続の地区優勝を決めたドジャースの大谷翔平選手が、今シーズン20個目の盗塁を成功させました。全打席と合わせてお伝えします。【映像】盗塁成功の瞬間敵地でのマリナーズ戦に1番指名打者で先発出場した大谷選手。初回の第1打席は、高めのボールを空振りの三振でした。3回の第2打席はフォアボールで出塁し、今シーズン20個目の盗塁を決めます。5回の第3打席は変化球につまり、センターフライでした。7回の第4打