激闘を繰り広げた拳四朗（左）とユーリ阿久井（右）（写真／北川直樹）2025年3月13日、両国国技館――。WBA＆WBC世界フライ級王座統一戦は、日本ボクシング史に刻まれる名勝負となった。積み重ねた日々。支えてくれた仲間。そして家族。寺地拳四朗とユーリ阿久井政悟は、歓声と熱狂が渦巻く大舞台で、持てる力の限りを尽くして戦った。あれから半年――。いまふたりは、それぞれの未来を見つめ、新たなスタートを切った。【写真】