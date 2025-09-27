トライネンは苦しい投球内容が続く(C)Getty Imagesドジャースは現地26日、敵地で行われたマリナーズ戦に3−2と勝利。3−1とリードした7回に今季2度目のリリーフ登板となった佐々木朗希はメジャー最多60本塁打のカル・ローリーを3球三振に仕留めるなど無失点に抑える好投。安定したパファーマンスを示した。【動画】60発男ローリーを圧倒した「消える魔球」佐々木朗希の奪三振ショーをチェック一方、8回から6番手で登板した