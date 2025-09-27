現地９月26日に開催されたブンデスリーガの第５節で、菅原由勢を擁するブレーメンは、開幕４連勝中の王者バイエルンとホームで対戦。０−４の完敗を喫した。チームは地力の差を見せつけられたものの、右SBでフル出場した菅原は奮闘。３点目のシーンでは対峙したルイス・ディアスの仕掛けに後手に回ったが、世界屈指の左ウイングを相手に堂々と渡り合った。攻撃参加も積極的で、チームのシュート９本中、なんと５本を放った。