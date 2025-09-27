千葉県は海や山の恵みが豊富で、道の駅にはその魅力を感じられるお土産や名物グルメが勢ぞろい。旅先の思い出や手土産選びに最適なスポットも数多く存在します。All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女239人を対象に、「お土産が充実していると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、「お土産が充実していると思う千葉県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【11