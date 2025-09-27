27日の朝、名古屋市東区の交差点で、車5台が絡む事故があり、6人が病院に搬送されました。 【写真を見る】朝の時間帯に車5台が絡む事故6人が病院に搬送1台の車は直前に別の場所でも事故…名古屋・東区の交差点 27日午前8時ごろ、名古屋市東区葵1丁目の交差点で、1台の車が、信号待ちをしていた車3台に衝突しました。衝突した車は、他の車とも接触していて、あわせて車5台が絡む事故となりました。 消防によりますと、この事