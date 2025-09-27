シャオミのハイパフォーマンスBEV「SU7 Ultra」日本初公開中国のIT家電大手「シャオミ」が製造するBEV「SU7 Ultra」が初めて日本で公開されました。2025年9月26日に東京・秋葉原にて開催されているシャオミの自社イベント「Xiaomi EXPO 2025」にて展示されましたが、いったいどのようなクルマなのでしょうか。SU7 Ultraですが、2025年9月26日より東京・秋葉原にて開催されているシャオミの自社イベント「Xiaomi EXPO 2025」に