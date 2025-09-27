【モデルプレス＝2025/09/27】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが9月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。1時間半かけたおかずの作り置きを公開し、話題を呼んでいる。【写真】ありしゃん、自家製野菜使用したおかず作り置き◆ありしゃん、おかず作り置き披露ありしゃんは「レシピ出すのでお待ちを！」と動画を公開。「家で採れたお野菜も使っておかず作り置きした 1時間半もかかったシヌ」と野菜を使