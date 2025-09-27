三重県津市の海岸で27日朝、上空を飛んでいた熱気球が急降下して緊急着陸し、乗っていた男女3人がケガをしました。警察によりますと、津市河芸町東千里の海岸で27日午前7時40分ごろ、熱気球が急降下して緊急着陸しました。着陸のはずみで人を乗せる部分のバスケットが地面に横倒しとなり、気球に乗っていた操縦士と客のあわせて男女3人が病院へ運ばれましたが、いずれも軽傷とみられます。気球は、鈴鹿市庄野町からおよそ5