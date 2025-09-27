◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）ＤｅＮＡの佐野恵太外野手が１４号ソロで追加点をあげた。４―１の３回１死、西舘の初球を振り抜いた。打球は右翼席に飛び込む打球速度１７１キロ、推定飛距離１３０メートルの１発。２日広島戦（マツダ）以来の１発に「初球のストレートを上手く振り抜くことができました！久しぶりのホームランが打てて、良かったデスターシャ！」と振り返った。