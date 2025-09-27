９月２７日の阪神９Ｒ・ヤマボウシ賞（２歳１勝クラス、ダート１４００メートル＝８頭立て）はペルセア（牝２歳、美浦・武井亮厩舎、父ドレフォン）がゴール前で差し切り勝ち。デビューから２連勝を決めた。勝ち時計は１分２５秒５（良）。後方２番手で向いた最後の直線。松山弘平騎手のゲキに応えるように力強く脚を伸ばし、競り合う前２頭から、首差前に出たところがゴールだった。逃げた前走とは一転、控える形でも結果を出