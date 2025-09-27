秋季和歌山県大会は２次予選１回戦が行われ、智弁和歌山が近大新宮に４―９で敗れて４強進出を逃した。３―１の８回に５連打を浴びるなど、近大新宮の猛攻を止められず８失点で逆転を許した。９回に１点を返したが、反撃とはならなかった。智弁和歌山は２０２４年の夏から３季連続で甲子園に出場。今春には準優勝に輝いたが、新チームは来春センバツ出場が絶望的となった。