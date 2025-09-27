◆秋季大阪府大会▽５回戦大阪桐蔭１０Ｘ―０浪速＝６回コールド＝（２７日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）５回戦が行われ、大阪桐蔭が浪速に６回コールド勝ちで８強進出を決めた。１年生左腕の川本晴大投手が公式戦初先発。４回まで１安打に抑えると、５回に連打で無死一、二塁を招いたが、ここを併殺打と空振り三振で切り抜けた。６回４安打無失点、７奪三振に、「四球やヒットはあったんですけど、要所を力入れて０点で抑えられた