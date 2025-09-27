◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）巨人の小林誠司捕手が途中出場した。小林は３点ビハインドの３回から岸田に代わって、「５番・捕手」に入った。先発のグリフィンは２回４安打４失点で降板。３回からは２番手で西舘がマウンドに上がっている。３回ですでに先発バッテリーが交代することになった。