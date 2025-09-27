◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）キャベッジ外野手の１７号ソロ本塁打で３点差とした巨人は、グリフィン投手に代わって西舘勇陽投手が３回から登板。１死後、佐野恵太外野手に右翼スタンドへの１４号ソロ本塁打を打たれ、再びリードを４点差に広げられた。さらに松尾汐恩捕手に死球、石上泰輝内野手の打ち取った当たりが一塁内野安打となり１死一、二塁となったが、後続を抑えた。