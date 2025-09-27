◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）ＤｅＮＡの桑原将志外野手が６号２ランで追加点をあげた。２―０の２回２死一塁、グリフィンの１４６キロの直球を振り抜いた。打球は左翼ポール際に落ちる打球速度１５９キロ、推定飛距離１１４メートルの１発に「打ったのはストレートです。田代コーチの助言で打つ事ができました！このまま勢いに乗っていきたいです！」と振り返った。