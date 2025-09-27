女優の葵わかな（27）が27日までに自身のインスタグラムを更新。フランス・パリでのオフショットを公開した。葵は「もぐもぐもぐもぐ…」と食べ物をほおばっている横顔の写真をアップ。「ごはん、本当に美味しかったな〜」とし「美味しいところにたくさん連れてってもらって、もう、一生懸命食べました。笑」と振り返った。「中華に、ガレットに、オニオングラタンスープに！日本にはない貝を食べたり、（名前忘れた！笑）マ