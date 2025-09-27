◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年9月27日横浜）引き分けでも今季の3位が確定する巨人は27日、敵地で2位のDeNAと対戦。阿部慎之助監督（46）は2回で先発バッテリーごとベンチに下げ、3回から5番に小林誠司捕手（36）が入った。右膝痛で戦列を離れていた来日3年目左腕、フォスター・グリフィン投手（30＝米国）は56日ぶりとなった1軍マウンドで初回、2回と2イニング連続で2失点して2回4安打4失点KO。打線は0―4で迎えた3回