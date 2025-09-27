成田エクスプレスの車内で26日、乗客のモバイルバッテリーから煙が出て緊急停止した。26日午後6時過ぎ、千葉・市川市のJR市川駅で、「モバイルバッテリーが燃えている」と119番通報があった。警察などによると、走行中の成田エクスプレスの車内で外国籍の男性のバッグの中にあったモバイルバッテリーから煙が出て、市川駅に緊急停止したということだ。隣の乗客が気づいて、煙は間もなく消火され、けが人はいなかった。このモバイル