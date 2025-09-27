私はアカリ（30代）。先日夫が娘のスズカ（3）に子ども用ハーネスを注文しました。ちゃんと見ていれば大丈夫だと思ってハーネスの使用は反対しました。だって使っている人が周りには誰もいないし、見たこともないから。躾をしないでこんなものに頼って、そう周囲に思われたくありません。ただ、スズカの育児に疲れ切っていたことは事実だし、夫はもう注文してしまったと言います。夫がいるときなら、と、ハーネスの着用をOKしまし