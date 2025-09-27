◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(27日、横浜スタジアム)巨人が2回にチャンスを作りましたが無得点となりました。巨人は2点ビハインドの2回、先頭からヒットとフォアボールでランナー1塁2塁を作ります。ここで6番・リチャード選手に打席がまわると初球のボールに対してリチャード選手はバントの構えを見せます。これは見送り1ボールとなると2球目からはヒッティングに変更、2ボール2ストライクとなると結果はサードファウルフライと