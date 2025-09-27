「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、ＢＤセキュリティーで、益荒男王者の賢民が、２連勝中だった沖縄喧嘩自慢、太陽を圧倒ＫＯ勝ちを飾った。ハイレベルなＭＭＡ戦となった一戦。最初の１分間では一進一退の攻防から、最後は賢民が優勢な形でゴングが鳴った。２回は賢民が追い込み、次々と膝を打ち込んで