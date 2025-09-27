「ＤｅＮＡ−巨人」（２７日、横浜スタジアム）巨人のフォスター・グリフィン投手が２回４失点でＫＯ。負ければ２位の可能性が消滅し、３位が確定してしまう中、あまりにも痛い序盤の大量失点だ。阿部監督はグリフィンだけでなく捕手・岸田もベンチに下げた。グリフィンは初回にビシエドの犠飛、松尾の適時打で２点を先制されると、続く二回も不安定な投球。２死から蝦名に四球を与えると、桑原に２ランを被弾した。直後の