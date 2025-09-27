元フジテレビでフリーアナウンサーの笠井信輔（62）が27日、自身のインスタグラムを更新。帯状疱疹の悪化で入院した現状をつづった。26日の投稿で「緊急入院しました」と入院していることを明かしていた笠井アナ。それまで喉の調子が悪く、咳き込むこともあったが、コロナウィルスではなく、副鼻腔炎との診断を受け「体調を見ながらそのまま働いておりました」。しかし、右の鼻の根元におできのようなものができ、右目のまぶた