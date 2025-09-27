【MLB】マリナーズ 2ー3 ドジャース（9月26日・日本時間27日／シアトル）【映像】バットが止まらない！佐々木朗希の「エゲつない」変化球ポストシーズンに向けて、待望のリリーバーが誕生した。ドジャースの佐々木朗希がマリナーズ戦の7回からマウンドに登場。ア・リーグのホームランキングであるローリーとの対決に全米が注目した。故障によるマイナー降格から復帰して2戦目となったこの試合、佐々木は序盤から腕を大きく振