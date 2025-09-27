【シアトル＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２６日（日本時間２７日）、敵地でのマリナーズ戦に１番指名打者で出場し、３打数無安打、１四球だった。四球で出塁した三回、次打者の初球に今季２０個目の盗塁となる二盗を決めた。２年連続で「５０本塁打、２０盗塁」を達成し、直近５年で４度目の２０盗塁となった。佐々木朗希は３―１の七回に５番手で登板し、１回を１安打無失点、２奪三振と好投した。すでにナ・