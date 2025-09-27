スペイン１部レアル・マドリードのフランス代表ＭＦエドゥアルド・カマビンカのイングランド・プレミアリーグ行きが浮上している。英メディア「フットボール・インサイダー」によるとカマビンカは今季から就任したシャビ・アロンソ監督の指揮下で出場時間を激減させており、ここまで公式戦９分間のプレーにとどまっている。新監督の構想外になりつつあることに、本人は不満を募らせており、移籍も視野に入れているという。そんな