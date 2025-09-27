中山美穂さんの妹としても知られる俳優の中山忍さん（52）が2025年9月21日、自身のインスタグラムを更新。俳優の浅野ゆう子さん（65）とツーショットを披露した。「豊かな時間をありがとうございました！」中山さんは、「浅野ゆう子さんが出演された朗読劇『#たとへば君 40年の恋』観劇して参りました」と報告し、浅野さんとの2ショットなど2枚の写真を投稿。「豊かな時間をありがとうございました！」と感謝のメッセージを寄