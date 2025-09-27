◆高校野球秋季山梨県大会▽決勝山梨学院６―２甲府工（２７日・山日ＹＢＳ球場）山梨学院が決勝で甲府工を６―２で下し、５年連続１２度目の優勝を飾った。プロ注目の１９４センチ二刀流右腕・菰田陽生（はるき、２年）は新チームの主将となり「４番・一塁」で先発。２安打を放ち、３回には犠飛で追加点を挙げた。先発の左腕・檜垣瑠輝斗（２年）も２失点完投で勝利に貢献。両校は１０月１８日開幕の関東大会（山梨）に出場