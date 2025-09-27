◆秋季兵庫県大会▽準々決勝東洋大姫路５―２報徳学園（２７日・ウインク）優勝候補に挙げられる対決は東洋大姫路が制し、準決勝に駒を進めた。２回２死、実光快斗遊撃手（２年）の左越え二塁打で２点を奪った。さらに３回２死から２安打４四死球で３点を追加した。甲子園８強の意地を見せた。敗れた報徳学園は、来春のセンバツ出場が絶望的となった。