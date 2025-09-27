９月２７日の中山９Ｒ・芙蓉Ｓ（２歳オープン、芝２０００メートル＝９頭立て）は、４番人気のウイナーズナイン（牡２歳、栗東・小栗実厩舎、父エピファネイア）が、ジワジワと脚を伸ばして首差で差し切った。勝ち時計は２分０秒３（良）。道中は中団を追走。勝負どころで横山武史騎手の手が動き、最後まで追い通しだったが、しぶとく脚を伸ばすと首差でアメテュストスをかわした。鞍上は「３コーナーで手応えが怪しくて、どう