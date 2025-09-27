１８日、第２２回中国ＡＳＥＡＮ博覧会で紹介された、付き添い機能を持つロボット。（南寧＝新華社記者／趙歓）【新華社南寧9月27日】中国で人工知能（AI）の応用が加速している。このほど広西チワン族自治区南寧市で開かれた「第22回中国・東南アジア諸国連合（ASEAN）博覧会」では、AIに特化した展示エリアが初めて設けられ、多様なAI技術が披露された。研究室の成果が日常生活や産業の場面に浸透しつつある姿を示した。会場