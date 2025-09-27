日本ハムの元エース・岩本勉氏（54）が自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。短期決戦に向けて日本ハムのセットアッパーと守護神の固定を提言した。26日の西武戦は8回に斎藤友貴哉、9回に田中正義を投入して逃げ切った。岩本氏は「僕の持論ですけど、斎藤と田中の座りがとってもよかった。セットアッパーとクローザーはあと（シーズン）数試合で役割を決めてあげた方が準備しやすい」と指摘した。セットアッパーとク