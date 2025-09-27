◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人（27日、横浜スタジアム）巨人先発のグリフィン投手が2回4失点で降板しました。2位でのCS進出に向け、今季DeNA戦で3勝1敗と好相性を見せていた先発のグリフィン投手。しかし初回、先頭にヒットで出塁を許すと、3番・筒香嘉智選手にもヒットを放たれ1アウト1、3塁のピンチ。ここで4番・ビシエド選手に犠牲フライを打たれ、先制点を奪われました。さらに佐野恵太選手にフォアボールを与えると、2アウ