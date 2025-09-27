福島第1原発で建設中の放射性物質分析・研究施設第2棟＝7月（日本原子力研究開発機構提供）日本原子力研究開発機構は、東京電力福島第1原発で建設中の溶融核燃料（デブリ）を分析する施設について、完成時期を従来の2027年3月から28年4月に延期した。設置予定だった設備の部品が製造中止で入手困難と判明。分析作業を妨げる恐れのある設備配置も明らかになり、設計や工程を見直した。施設は「放射性物質分析・研究施設第2棟」