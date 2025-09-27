東京拘置所で、受刑者が刑務作業で作った製品を展示・販売する毎年恒例のイベントが開かれました。きょう、東京拘置所で開かれた矯正展は、矯正施設や刑務作業への理解を深めてもらうことを目的としたイベントです。全国の受刑者らが作った日用品や家具など490品目が展示・販売され、売り上げの一部は犯罪被害者の支援団体への助成金として使われます。今年から導入された拘禁刑では、刑務作業は義務ではなく受刑者の更生や再犯防