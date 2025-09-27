バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が26日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。夏休み中に起きた悲劇を語った。サバンナ高橋茂雄から「みなさん夏休みとられてましたけど、どのように過ごされたんですか」と聞かれ、高嶋は「結構悲惨なことが多かった」と語った。高嶋は「まずパリに行って、まずスマホ水没。海で4メートルのところに。それはダイバーさんに取ってきてもらったけど、取るのに4時間かか