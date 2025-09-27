25日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、ホームゲーム時に「スティンビーシート」を新たに販売することをクラブ公式サイトで発表した。 スティンビーはSTINGS愛知の公式マスコットキャラクターで、この座席では試合終了後にスティンビーとの写真撮影タイムが設けられているほか、グッズのプレゼントも行われるとのことだ。 なお