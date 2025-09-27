ヤクルトの川端慎吾内野手（37）が27日、都内の球団事務所で会見を開き、今季限りで現役を引退することを表明した。涙を浮かべながら「悩んで悩んで、このへんで身を引くのが一番ベストではないかなと思って、つい最近なんですけど、決断しました」と説明した。川端の引退試合は来年3月のオープン戦で検討されているという。川端が会見後に「今、球団の方と相談して、3月のオープン戦の時に、もしかしたらやってもらえるかどう