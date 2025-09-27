朝倉未来から「スター性がある」と評価されていた“刺青ファイター”が、「ストリート無敗」を豪語するファイターを左ストレートで粉砕。KO直後も罵声を浴びせ、レフェリーが止めたあとも後頭部にパンチを打ち込むという“暴走シーン”も見られた。【画像】左カウンターで衝撃KO 直後に暴挙も（複数カット）朝倉がCEOを務める、1分間最強を決める格闘技イベント『BreakingDown17』が27日に東京・立川立飛アリーナで開催。第2試