歴史的価値のある建物をホテルや旅館に転用する動きが全国に広がっている。維持管理する所有者らの経済的な負担を減らすとともに、まちの魅力を知ってもらう入り口として、地域活性化にもつなげる取り組みだ。国も法改正で保存と活用の両立を後押ししている。国際貿易港として栄えた北海道函館市。観光名所の西部地区に並ぶ、異国情緒あふれる建物のひとつ「旧ロシア領事館」（１９０８年築）が７月、「ＨＯＴＥＬ白林ＨＡＫＯ