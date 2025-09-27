◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）４点を追う巨人が３回にようやく１点を返した。２死からキャベッジ外野手がＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手の変化球をとらえ、右中間スタンドに９月１０日以来となる１７号ソロ本塁打。３点差とした。キャベッジは「打ったのはカーブ。打てた事を神に感謝します。逆風でしたがスタンドまで届いてくれてよかったです」とコメントした。