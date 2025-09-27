女優の吉岡里帆（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。共演俳優との集合写真を披露した。「オダギリジョー脚本・監督・編集・出演『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』公開しました！」と書き出して、26日公開で自身が出演している映画を紹介。「麻生さんとオダギリさんが一緒だとどこでも何してても楽しいっ」と添え、共演のオダギリジョー、麻生久美子との3ショットを掲載した。この投稿にファンからは