◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』が27日から開幕します。グループAの日本は、開催国のチリ、ニュージーランド、エジプトと同組。日本の第1節は27日に行われ、エジプトと対戦。第2節は30日にチリ戦、第3節は10月3日にニュージーランドと行われます。計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノ