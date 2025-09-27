◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）巨人・グリフィン投手が２回に痛い追加点を奪われた。２死から蝦名達夫外野手を四球で歩かせると、桑原将志外野手に左翼スタンドへ６号２ラン本塁打を打たれ、２点を追加され、リードを４点に広げられた。グリフィンは３回の打席で代打を送られ、先発では今季最短の２回４失点で降板となった。