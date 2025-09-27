静岡県秋季大会の準々決勝４試合が行われ、４強が出そろった。今夏甲子園で１勝を挙げた聖隷クリストファーは磐田東に３―０で勝利。エース左腕高部陸が完封勝利を果たした。今年のセンバツ出場校の常葉大菊川は桐陽を８―０の７回コールド勝ちで下した。菊川の佐藤大介投手（２年）が桐陽の袴田大駕（２年）とのエース対決を制した。浜松日体は御殿場西を６―２で下し、初の４強入り。掛川西は沼津東に６―４の延長タイブレーク