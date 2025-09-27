「マリナーズ２−３ドジャース」（２６日、シアトル）ドジャースの佐々木朗希投手が２点リードの七回から５番手で登板。１回を１安打無失点に抑え、中１日での救援テストで２試合連続のホールドをマークした。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「アロザレーナにヒットを打たれた場面がよかったと思ってる」と明かし、ポストシーズンでのロースター入りを示唆した。なぜ打たれて良かったのか。その真意として「どう対応するかを