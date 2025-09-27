◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年9月27日横浜）巨人の来日3年目左腕、フォスター・グリフィン投手（30＝米国）が27日に出場選手登録され、同日のDeNA戦（横浜）で今季13度目の先発登板。56日ぶりとなった1軍マウンドで初回、2回と2イニング連続で2失点して2回4安打4失点KOされ、来日初となるシーズン7勝目を手にすることはできなかった。この日も岸田とのバッテリーでマウンドへ。だが、初回から2点先制を許す。蝦名、