◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）ＤｅＮＡの蝦名達夫外野手が３０試合連続出塁を達成した。「１番・右翼」でスタメン出場し、初回、グリフィンの１４９キロの直球をはじき返した。打球は一、二塁間をきれいに抜ける右前安打となり、これで３０試合連続出塁となった。