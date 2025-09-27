女優の高石あかり（22）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のオフショットを公開した。高石は「トキ本日のカウントダウン断念なり。マネージャー」とコメントし、自身が演じる松野トキの衣装姿で眠る姿を公開し、「#おぬしはろくろっ首か#ばけばけ#放送まであと3日」とハッシュタグをつけた。29日に第1話が放送される「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代